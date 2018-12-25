Daily Sabah: Какое будущее ждёт Сирию после вывода войск США?

Александр Белов, , 07:15 — REGNUM

После объявления своего решения о выводе американских войск из Сирии президент США Дональд Трамп напомнил, что вывод американских военных из Сирии входит в число его предвыборных обещаний, которые он намерен выполнить. Тем не менее в Пентагоне приложили все усилия для того, чтобы не допустить вывода войск, высказав серьезные возражения, пишет пишет Яхья Бостан в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

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Есть ряд важных вопросов, на которые необходимо дать ответ. Какое будущее ожидает Сирию после вывода американских войск? Произойдет ли активизация деятельности боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Что станет с группировками сирийских курдов? Как вывод американских войск отразится на безопасности Израиля? Останется ли Россия единственным международным игроком в Сирии? И, наконец, кто заполнит вакуум, оставленный США?

Давайте начнем с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Само собой разумеется, что данная террористическая группировка представляет серьезную угрозу для всего мира, а не только для Сирии. Тем не менее деятельность боевиков в Сирии была парализована. Именно Турция первой провела военную кампанию, которая нанесла тяжелый удар по террористам. Благодаря операции «Щит Евфрата», которую турецкие вооруженные силы провели в северной части Сирии, террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли контроль над несколькими районами. Турецкие военные доказали, что боевики не могут ничего противопоставить регулярным войскам.

Тем не менее для Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского филиала — отрядов YPG — важно продолжить борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что это играет им на руку. Сирийские курды заинтересованы в том, чтобы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и дальше представляло собой достаточно мощную региональную угрозу, поскольку это могло бы облегчить процесс переговоров с глобальными и региональными игроками. Другими словами, ликвидация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии противоречит интересам РПК/YPG.

Недавно бывший представитель Сирийских демократических сил (СДС) Талал Сило заявил, что руководство РПК/YPG позволило боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватить северный сирийский город Джерабулус, расположенный рядом с турецкой границей, чтобы нанести ущерб интересам Турции. Фактически боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали идентификационные документы РПК/YPG для перемещения в северных районах Сирии. После серии крупных поражений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратилось в бумажного тигра, которого некоторые группировки, включая РПК/YPG, используют в ходе переговоров с региональными или глобальными игроками. Настало время полностью ликвидировать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Турция проведет ряд мероприятий против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в различных частях Сирии, аналогичных тем, которые она провела в Джерабулусе и Эль-Бабе. Данная террористическая группировка больше не будет представлять угрозы для человечества.

Некоторых интересует вопрос, подорвет ли решение Трампа о выводе войск из Сирии национальную безопасность Израиля? Несмотря на то, что американские войска покинут сирийскую территорию, США сохранят сильное военное присутствие в других частях Ближнего Востока. По всему региону разбросаны американские военные базы. Военно-морские силы США продолжают активно действовать в восточной части Средиземного моря. Если Вашингтон намерен обеспечить безопасность Израиля, у него останется достаточно возможностей для этого.

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Что если правительство сирийского президента Башара Асада или поддерживаемые Ираном ополченцы возьмут под свой контроль территории, на которых ранее базировались войска США? Это, безусловно, может вызвать некоторые проблемы. Иран явно захочет заполнить вакуум, оставленный США. Если Ирану удастся это сделать, то восстановление Сирии будет отложено на неопределенное время. Поэтому нельзя допустить, чтобы проиранское ополчение заняло бывшие опорные пункты США в Сирии. Это имеет решающее значение для стабильности страны, а также для безопасности Турции и других региональных игроков.

Кто возьмет под контроль территории, которые ранее занимали США? В северных районах Сирии не должно быть никого, кроме легитимных органов власти и самих сирийцев. Крайне важно снизить влияние РПК/YPG в соответствующих районах северной Сирии и предать правительству контроль над этими территориями. Проблема нелегальной миграции исчезнет, когда сирийские арабы, туркмены и курды смогут вернуться в свои дома и мирно сосуществовать в своей родной стране.