Назначен главный архитектор Новосибирской области

Новосибирск, , 06:13 — REGNUM Главным архитектором Новосибирской области стал заместитель директора «Фонда пространственных данных» региона 60-летний Александр Авсейков. На эту должность он назначен по итогам открытого конкурса, который проводился в два этапа осенью 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Постановление правительства региона об учреждении должности главного архитектора Новосибирской области принято 11 октября 2017 года в соответствии с п.7 перечня поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета России от 17 мая 2016 года. Согласно постановлению, главный архитектор Новосибирской области будет работать в статусе заместителя министра строительства региона и при этом подчиняться напрямую губернатору, — заявили в правительстве Новосибирской области. — Инициатива направлена на обеспечение принятия сбалансированных градостроительных решений и повышение качества благоустройства территорий».

В обязанности главного архитектора Новосибирской области будет входить руководство направлением деятельности министерства строительства региона в области архитектуры и градостроительства, а также урегулирование спорных вопросов в этой области, возникающих между органами управления муниципальных образований и гражданами.

Согласно официальной информации, Александр Авсейков уроженец Улан-Удэ, окончил Иркутский политехнический институт по специальности «архитектура». Общий трудовой стаж составляет 37 лет. До середины 1990-х годов Авсейков работал в Сибирском институте «Спецпроектреставрация» (г. Томск), с 1996 по 2007 год был главным архитектором Томска, с 2007 по 2018 год — начальником Управления архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца, с октября по декабрь 2018 года — заместителем директора Государственного бюджетного учреждения «Фонд пространственных данных Новосибирской области».