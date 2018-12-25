Администрация тюрьмы в США отказалась переместить Бутину из изолятора

Москва, , 04:19 — REGNUM Гражданка России Мария Бутина, арестованная в США, до сих пор содержится в изоляторе американской тюрьмы, заявил ее отец Валерий Бутин газете «Известия».

Он заявил, что Бутина в телефонном разговоре подтвердила, что ее до сих пор содержат в изоляции, несмотря на обещания администрации тюрьмы перевести ее на общий режим. По словам Валерия Бутина, российской гражданке продлили режим содержания в одиночной камере до 26 декабря, однако неизвестно, выполнит ли администрация тюрьмы свое обещания. Он предположил, что администрация может продолжить содержать Бутину в изоляции до следующего судебного заседания, которое должно состояться 12 февраля 2019 года.

Напомним, гражданка России Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года по подозрениям в работе иностранным агентом в Соединенных Штатах без регистрации. Ей также предъявлены обвинения в попытке влиять на внутреннюю политику США. 13 декабря на заседании суда Бутина частично признала свою вину в сговоре с целью нанесения вреда США.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря российские дипломаты посетили Марию Бутину в американской тюрьме. Дипломаты подчеркнули, что администрация американской тюрьмы продолжает содержать российскую гражданку в тяжелых условиях.

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