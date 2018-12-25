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Глава Минэнерго РФ: Европейцы получат наш газ и без соглашения с Киевом

Политика

В результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам «Газпромам» и «Нафтогаза» в 2009 году. «Газпром» готов рассмотреть вариант подписания мирового соглашения

Москва, 25 декабря 2018, 02:46 — REGNUM  Европейские потребители при любом варианте развития событий получат российский газ по действующим контрактам, заявил российский министр энергетики Александр Новак в интервью газете «Коммерсантъ».

Комментируя конфликт между «Газпромом» и «Нафтогазом», российский министр отметил, что судебные споры «негативно влияют на возможность вести диалог» из-за постоянных взысканий. Решается вопрос о расторжении контрактов 2009 года.

«Газпром» со своей стороны готов, отмечает министр, «как одну из опций» рассмотреть подписание мирового соглашения, удовлетворяющее и Москву и Киев. Но даже если Украина не пойдет навстречу, это не помешает поставкам газа в ЕС.

«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным «Газпромом» долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объемами», — сказал Новак.

Напомним, в конце ноября Новак заявил, что Москва и Киев могут начать переговоры о новом контракте на транзит российского газа через Украину. Это может произойти после заключения мирового соглашения по судебному разбирательству.

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Расторжение контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом»
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