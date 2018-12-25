Президенты ПМР и Молдавии встретятся в Бендерах: «реинтеграции» не будет

Бендеры, Приднестровье, , 02:01 — REGNUM Президенты Молдавии Игорь Додон и Приднестровья Вадим Красносельский встретятся 25 декабря. Как сообщили в пресс-службах двух глав государств, встреча состоится в Бендерах, передает корреспондент ИА REGNUM. «Разговор на высшем уровне будет посвящен актуальным вопросам молдавско-приднестровских отношений», — отметили в пресс-службе Красносельского.

Как сообщил президент ПМР на пресс-конференции в Тирасполе, повестку пришлось разработать приднестровской стороне. «Когда мы встречались в сентябре с Игорем Николаевичем Додоном, я объяснил, что в декабре встреча состоится при условии наличия актуальной повестки. К сожалению, с молдавской стороны повестка какая-то неуверенная — она, по сути, дублирует прошлые. Мы разработали свою повестку», — сказал Красносельский.

Вместе с тем он подчеркнул, что тема «реинтеграции» Приднестровья в состав Молдавии на встрече обсуждаться точно не будет.

Приднестровский президент добавил, что одним из главных вопросов повестки встречи с Додоном станет тема восстановления телефонной связи между Молдавией и ПМР. При этом он напомнил об «удивительной» позиции по этому вопросу додоновской Партии социалистов. Он отметил, что на осенней сессии молдавского парламента решался вопрос о получении приднестровской компанией «Интерднестрком» региональной лицензии мобильного оператора.

«Пытаясь сорвать голосование по этому вопросу, Партия социалистов покинула зал заседаний. Но кворум все равно был, и закон прошел необходимые процедуры, что дает все основания для окончательного решения данного вопроса. Но остается непонятным, почему Партия социалистов пыталась сорвать решение вопроса, находящегося в поле зрения интересов Приднестровья? И если это происходит сегодня, кто даст гарантию, что это же не будет происходить завтра по другим вопросам?» — подвел итог Вадим Красносельский.

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