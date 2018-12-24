El Mundo: Уход американских войск из Сирии развязал руки Эрдогану

Мадрид, , 20:29 — REGNUM Цепочка грузовиков ждет своей очереди в таможенном пункте Каркемиш, последней турецкой деревне перед границей, чтобы въехать на территорию буферной зоны, созданной турецкими военными на севере Сирии, описывает повседневную картину на стыке двух государств испанское издание El Mundo. Здесь резко обрывается заброшенная железная дорога, рядом с ней припарковано несколько военных транспортных средств. Всего в 3 км отсюда расположен город Ярабулус, но через границу переправляются только грузы и военные отряды, а зона прохода для гражданских лиц пустует, все перекрыто.

В Каркемише на первый взгляд спокойно: группы солдат неспешно перемещаются туда-сюда, в кафе мужчины играют в карты и домино в облаках сигаретного дыма. Хозяин заведения Метин Онур показывает корреспонденту El Mundo следы от пуль на железной кровле: турецко-сирийская граница проходит в конце улицы, и бои ощущаются местными жителями так, будто они идут прямо здесь. Один из посетителей, Мохаммед Аббас, делится своей историей: «Я из Ярабулуса. Я здесь больше семи лет, перебрался с семьей. Я не могу вернуться, только оставаться здесь и смотреть с другой стороны границы».

С августа 2016 года Ярабулус находится под контролем турецкой армии — после трех лет, проведенных под гнетом группировки джихадистов из т.н. «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас в этой зоне стало безопаснее, отмечает испанское СМИ, однако время от времени по-прежнему взрываются автомобили, а вооруженные группировки держат в страхе округу. Государственные службы восстановлены: на деньги Анкары работают полицейские участки, школы и больницы. Однако, хотя турки возобновили электроснабжение, починили поврежденные здания и проложили дороги, сирийские беженцы пока не спешат возвращаться. «Было бы там безопасно, было бы все спокойно, мы бы уже вернулись», — улыбается Мохаммед.

Наступательная операция турецких войск и присоединившихся к ним сирийских повстанцев «Щит Евфрата» длилась семь месяцев и завершилась в марте 2017 года после захвата нескольких городов, находившихся под властью радикальных исламистов (в том числе Эль-Баба, Дабика и Ярабулуса), напоминает El Mundo. Официальной целью операции было отбросить джихадистов на расстояние 100 км от турецкой границы и сдержать наступление курдских формирований.

Сейчас положение дел в захваченной зоне свидетельствует о растущем турецком влиянии на севере Сирии. Это род «протектората», который распространяется на 4 тысячи кв. км территории арабской страны. Однако тут, как в случае любой оккупации, присутствует напряжение. Так, в последние недели в Ярабулусе были протесты и выступления против власти Анкары. В конце ноября убили турецкого сотрудника, а после столкновений между т.н. Национальной армией (бывшими подразделениями Свободной сирийской армии, связанными с Турцией) и повстанческой группой «Шухада Шаркия» оккупационные войска ввели в городе комендантский час.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что его целью не является присвоение полосы сирийской земли, однако представители власти признают: пройдут годы, прежде чем турецкие войска покинут Сирию. Указ президента США Дональда Трампа о выводе из страны 2 тысяч американских военных развязал руки Эрдогану, который теперь может осуществить свои амбиции, считает испанское издание.