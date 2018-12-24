В ЛНР создадут инспекцию труда

Луганск, , 19:25 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) при участии фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Федерации профсоюзов и госслужбы горного надзора и промышленной безопасности создадут инспекцию по труду, заявил первый заместитель главы фонда соцстрахования Николай Сошников, сообщает 24 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, создание инспекции труда в ЛНР — наболевший вопрос. Инспекция труда будет заниматься выплатами при страховых случаях, спорными вопросами, профилактикой производственного травматизма и другими вопросами.

Напомним, по данным на 1 декабря 2018 года в ЛНР ежемесячные страховые выплаты получают 34,393 тыс. граждан, пострадавших на производстве.