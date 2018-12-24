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Египет проведет совместные с Иорданией военные учения

Политика

Точная дата пока не определена

Каир, 24 декабря 2018, 15:42 — REGNUM  Представители вооруженных сил Египта заявили о проведении с Иорданией совместных военных учений, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

Точная дата маневров пока не назначена, но они пройдут в самое ближайшее время. Целью мероприятий будет объединение военных концепций и обмен накопленным опытом.

Напомним, вооруженные силы Египта активно сотрудничают с государствами Ближнего Востока, а также и с представителями других государств. В частности, недавно были проведены военные учения с коллегами из Франции, Великобритании и Италии.

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Военные учения
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