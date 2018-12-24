Египет проведет совместные с Иорданией военные учения

Каир, , 15:42 — REGNUM Представители вооруженных сил Египта заявили о проведении с Иорданией совместных военных учений, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

Точная дата маневров пока не назначена, но они пройдут в самое ближайшее время. Целью мероприятий будет объединение военных концепций и обмен накопленным опытом.

Напомним, вооруженные силы Египта активно сотрудничают с государствами Ближнего Востока, а также и с представителями других государств. В частности, недавно были проведены военные учения с коллегами из Франции, Великобритании и Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Турции назвал премьер-министра Израиля «убийцей детей»