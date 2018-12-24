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Токио окажет всю необходимую помощь Индонезии — МИД Японии

Политика

Глава МИД Японии выразил соболезнование правительству Республики Индонезии и местным жителям, пострадавшим от цунами

Токио, 24 декабря 2018, 11:59 — REGNUM  Министр иностранных дел Японии Таро Коно выразил соболезнование в связи с цунами, обрушившимся на индонезийские провинции Бантен и Южный Лампунг, в результате которого погибли сотни людей, сообщает Tribunnews.

Заявление было передано министром Таро Коно главе МИД Индонезии Ретно Марсуди.

«Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования правительству Республики Индонезии и местным жителям, которые пострадали в результате цунами в Зондском проливе 23 декабря», — заявил министр иностранных дел Японии.

«Я искренне выражаю свои соболезнования семьям погибших и молюсь о скорейшем выздоровлении раненных. Мы надеемся на скорейшее восстановление пострадавших районов», — добавил Таро Коно.

По его словам, правительство Японии готово оказать полную поддержку Индонезии. В ближайшее время Япония немедленно окажет необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство РФ в Джакарте направило соболезнования правительству и народу Индонезии в связи с цунами, затронувшим провинции Бантен и Лампунг.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ выразило соболезнования правительству и народу Индонезии

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Внешняя политика Индонезии
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