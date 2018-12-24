Малайзия готова оказать помощь пострадавшим от цунами в Индонезии

Куала-Лумпур, , 09:05 — REGNUM Вице-премьер Малайзии Датук Сери Ван Азиза Ван Исмаил заявил, что Куала-Лумпур готов оказать помощь пострадавшим от цунами в Бантене и Лампунге (Индонезия), сообщает Sindonews.

«Я с грустью узнал о цунами, которое обрушилось на Бантен и унесло жизни сотни человек. Малайзия готова помочь облегчить бремя наших братьев в Индонезии», — заявил вице-премьер на своей странице в Twitter.

Согласно данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в результате цунами погибли 222 человека, еще 584 получили ранения. Кроме того, официальный представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что на данный момент повреждено 430 жилых домов, девять отелей и десять судов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цунами возникло в Зондском проливе между островами Ява и Суматра 23 декабря 2018 года.

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