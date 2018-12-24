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В США подписан указ о выводе войск из Сирии

Политика

Подробности не раскрываются

В США подписан указ о выводе войск из Сирии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 24 декабря 2018, 07:57 — REGNUM  В Соединенных Штатах подписан официальный указ о выводе военнослужащих из Сирии, сообщает 24 декабря Al Arabia.

«Распоряжение о выводе войск из Сирии подписано», — подчеркнул представитель американских военных, не раскрывая деталей приказа.

Подобное решение ранее было принято президентом США Дональдом Трампом, заявившим о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Приказ главы Белого дома был негативно воспринят со стороны министра обороны США Джеймса Мэттиса, публично раскритиковавшего решение Трампа. Конфликт привел к его отставке и назначению с 1 января 2019 года его заместителя Бретта МакГурка временно исполняющим обязанности главы оборонного ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: Трамп отдал приказ вывести войска США из Сирии

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Участие США в войне в Сирии
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