В Китае завершается работа по выведению населения из бедности

Пекин, , 14:14 — REGNUM Работа в рамках государственной программы по борьбе с бедностью в КНР наиболее высокими темпами продвигается в отсталых районах с низким уровнем жизни, сообщает 23 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление главы Канцелярии Руководящей группы Госсовета КНР по развитию бедных районов Лю Юнфу.

По словам чиновника, центральное и региональные правительства поставили эту задачу в число политических приоритетов. «В настоящий момент соответствующие планы и задачи по ликвидации бедности реализуются согласно намеченному графику, а некоторые были выполнены досрочно», — отметил чиновник.

Следующий этап борьбы с бедностью охватит решение конкретных проблем, не позволяющих людям вырваться из нищеты, для чего будут использованы такие меры, как предоставление общественных работ, разработка социальной политики для незащищенных категорий населения и т.д.

Отметим, что за период политики реформ и открытости Китай, как отмечалось в докладе Си Цзиньпина от 18 декабря в честь ее 40-летия, из бедности выведены более 740 млн человек, а ее уровень среди населения КНР сократился почти на 95%. Полная ликвидация бедности в деревнях ожидается в Китаем к 2020 году, что будет соответствовать планам построения в стране общества среднего достатка, принятых к 2021 году, к столетию создания КПК.