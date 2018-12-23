СМИ Германии: Международные кредиторы поддерживают коррупцию на Украине

Киев, , 08:32 — REGNUM Миллиардными кредитами, выделяемыми Украине, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Евросоюз поддерживают коррупционную систему страны. Об этом 23 декабря заявила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

По словам обозревателя газеты Флориана Хасселя, деньги на реализацию и ускорение важных для Украины реформ на деле выделяется лишь в исключительных случаях. В стране осуществляются в большинстве случаев не реформы, а лишь их имитация.

Хассель отмечает, что, если бы не коррупция, принявшая на Украине ударные масштабы, кредиты стране не понадобились в принципе. Обозреватель пишет, что кредитные деньги, по факту, перераспределяются между сотней самых богатых украинцев, остальным гражданам страны достаются лишь обязательства по выплате процентов.

Хассель поясняет, что в руках украинского олигархата сконцентрированы 37,5 млрд долларов — половина государственного долга страны. Состояние 100 богатейших граждан Украины растет в 12 раз быстрее, чем экономика страны.

При этом Хассель подчёркивает, что за время правления президента Порошенко на УКраине не был отправлен за решётку по обвинению в коррупции или мошенничестве ни один высокопоставленный чиновник или олигарх, и в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что Порошенко и сам является олигархом, ударными темпами увеличивающим своё состояние.

По мнению обозревателя, только русофобия заставляет поддерживать международных кредиторов насквозь коррумпированную систему правления на Украине.

Обозреватель называет открытие «очередного кредитного крана» для Порошенко «грехопадением» для МВФ, Всемирного банка и Евросоюза.

Напомним, что ранее сообщалось о получении Украиной первого транша в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с МВФ. Как утверждают эксперты, Украине придётся отдавать до 30% своего бюджета, чтобы расплатиться с долгами.

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