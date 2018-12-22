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В ЛНР сообщили о переброске танков ВСУ в Донбасс

Политика

В отчете представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 21 декабря подтверждается данная информация

Луганск, 22 декабря 2018, 16:47 — REGNUM  Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили два состава с военной техникой (танки, боевые машины пехоты, противотанковые пушки) в Рубежное. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

«На железнодорожную станцию в Рубежном (находится под контролем ВСУ) прибыли два состава (ВСУ)», — сказал Осадчий.

По его словам, в отчете представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 21 декабря подтверждается данная информация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря полномочный представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в Трехсторонней контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Киев сорвал соглашение о введении перемирия в Донбассе перед новогодними и рождественскими праздниками.

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Война в Донбассе
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