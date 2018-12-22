Bloomberg: Трамп раздумывает над увольнением главы ФРС

Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы Федеральной резервной системы (ФРС) Соединённых Штатов Джерома Пауэлла, так как крайне разочарован решением финансового регулятора в очередной раз повысить базовую ставку. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на своем последнем в текущем году заседании ФРС США ожидаемо приняла решение о повышении базовой процентной ставки до 2,25−2,5% годовых. Это стало четвертым повышением в 2018 году. В 2019 году регулятор планирует провести два повышения ключевой ставки.

Стоит отметить, что решение о повышении ставки спровоцировало падение курса американской валюты, однако затем доллар отыграл свои позиции.

По данным Bloomberg Трамп уже давно недоволен Пауэллом и за последние дни уже несколько раз говорил разным людям, что хотел бы уволить главу ФРС. Советники президента отговаривают его от подобного «катастрофического шага».

Американское законодательство позволяет президенту страны сместить любого члена совета ФРС если на есть причина. Но увольнение Пауэлла без видимых на то причин стало бы беспрецедентным вызовом независимости финансового регулятора.