Володин призвал Минск к единым подходам в сфере искусственного интеллекта

Москва, , 12:45 — REGNUM По ряду вопросов стратегического развития высокотехнологичных отраслей экономики между Россией и Белоруссией до сих пор не выработано единого подхода. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 декабря заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин на пятьдесят пятой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

«В вопросах, которые, может быть, мы определим как вопросы будущего — например, вопросы развития цифровой экономики — у нас много тем, которые не имеют ни законодательного обеспечения, ни совместных подходов», — заявил Володин.

«Развитие искусственного интеллекта, робототехника — тема новая, при этом законодательно не урегулированная. Нам никто не мешает здесь объединять усилия и создавать правовое пространство общее. Но опять же — если это продвигает нас быстрее, чем если каждый работает в отдельности», — подчеркнул он.

По его словам, вопрос развития в научно-технической области особенно актуален в контексте создания единого пространства России и Белоруссии. В связи с этим необходимо проанализировать, какими темпами развиваются передовые отрасли двух стран поодиночке, и какие потенциальные темпы развития могут быть достигнуты в случае объединения усилий, отметил председатель Госдумы.

Однако пока такой диалог наладить не получилось, констатировал он.

«Через гармонизацию законодательства, создание модельных законов — а здесь вообще речь идёт о формировании общего законодательства — мы, может быть, внесли бы вклад в развитие наших гораздо больший. У нас был бы кумулятивный эффект! Давайте по-другому начнём относиться к тому, что мы можем сделать вместе. И это должны быть сферы, которые делают нас сильнее», — указал Володин.