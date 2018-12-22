Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга

Москва, , 12:30 — REGNUM Дорожная карта об отмене роуминга согласована с российскими операторами и передана белорусским коллегам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 декабря заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков на пятьдесят пятой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

«Сделали дорожную карту, наши заместители встречались неделю назад и этот план российская сторона передала белорусским коллегам», — заявил Носков.

В первом этапе дорожной карты на февраль 2019 года запланировано установление симметричных ставок по трафику — выравнивание интерконнекта, чтобы операторы двух стран находились в одинаковых условиях.

Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов

«По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей», — пояснил министр.

Наконец, третий этап предусматривает ещё большее снижение розничных тарифов.

«Мы предлагаем перейти к отмене платы за входящие вызовы. Здесь нам предстоит решить задачу, которую и в России не решали: я как абонент (одной сети российской) могу приезжать и разговаривать бесплатно, входящие звонки принимать от сети белорусской», — подчеркнул он.

«Наши операторы, российские операторы на сегодняшний день готовы. Если произойдёт выравнивание ставок на интерконнект — мы считаем, это должно быть снижение до российского, а не повышение до белорусского уровня, — то российские операторы готовы обеспечить к середине года бесплатные входящие звонки для наших абонентов», — заключил Носков.

В связи с этим министр попросил помощи белорусской стороны — обеспечить соответствующее снижение тарифов.

В то же время председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике Андрей Наумович раскритиковал проект дорожной карты, посчитав, что министерства произвели подмену задач и «вопреки чёткому указанию роуминг отменить, предлагают нам пути его усовершенствования, изменения тарифных планов и создания иных вариантов».

Читайте ранее в этом сюжете: Минцифры: отмена роуминга с Белоруссией обойдется операторам до 2 млрд руб