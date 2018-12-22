В афганской провинции Сари-Пуль убит командир талибов*

Сари-Пуль, Афганистан, , 17:04 — REGNUM 21 декабря официальный представитель губернатора провинции Сари-Пуль (столица провинции — г. Сари-Пуль) Забинулла Амани заявил, что на территории этого региона в результате операции, поведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, был ликвидирован высокопоставленный командир боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена Национальными силами безопасности и обороны в уезде Госфанди провинции Сари-Пуль.

Лидер боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит в результате засады, организованной силами безопасности. Также был убит один из сопровождавших его боевиков, еще двое были арестованы.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.