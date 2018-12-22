В афганской провинции Нангархар уничтожено пять укрытий талибов*

Джелалабад, Афганистан, , 19:58 — REGNUM Официальные представители правительства провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальным директоратом безопасности, было уничтожено пять укрытий боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция по уничтожению укрытий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Кхогьяни провинции Нангархар.

По словам официальных представителей правительства провинции Нангархар, в результате операции также были ликвидированы все боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использовавшие укрытия, а также было уничтожено их вооружение. Официальные представители не сообщили, сколько именно боевиков было убито.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.