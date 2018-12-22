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Иран «приветствовал» авианосец США в Персидском заливе пусками ракет

Политика

С одного из иранских кораблей также запустили беспилотник

Иран «приветствовал» авианосец США в Персидском заливе пусками ракет
Иван Шилов © ИА REGNUM

Тегеран, 22 декабря 2018, 01:22 — REGNUM  Запуск ракет вблизи американской авианосной группы осуществили в Персидском заливе корабли ВМС Ирана. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Около 30 кораблей Корпуса стражей исламской революции следовали за группой кораблей ВМС США, преодолевшей Ормузский пролив 21 декабря. Помимо ракет, с одного из иранских кораблей запустили беспилотник для записи американских кораблей на видео.

Уточняется, что ударная группа ВМС США состоит из авианосца «Джон К. Стеннис» типа «Нимиц», ракетного крейсера «Мобайл Бэй», ракетных эсминцев «Декатур» и «Митчер» и атомной субмарины. Американский авианосец появился в Персидском заливе впервые с мая 2018 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерного соглашения с Тегераном.

Читайте ранее в этом сюжете: Атомный авианосец ВМС США John C. Stennis зашел в Персидский залив

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