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Совбез ООН одобрил наблюдательную миссию в йеменской Ходейде

Политика

Участники СБ ООН приняли решение единогласно

Нью-Йорк, США, 21 декабря 2018, 23:03 — REGNUM  Совет безопасности ООН проголосовал за размещение наблюдателей ООН в порту Ходейда в Йемене, 21 декабря передает агентство Associated Press.

Голосование Совбеза ООН в поддержку решения, одобренного сторонами конфликта на переговорах в Швеции, было принято единогласно.

Решение о вводе наблюдательной миссии ООН в Ходейду для контроля за соблюдением перемирия было принято 13 декабря на переговорах между хуситами и «правительственной коалицией».

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