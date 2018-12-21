Совбез ООН одобрил наблюдательную миссию в йеменской Ходейде

Нью-Йорк, США, , 23:03 — REGNUM Совет безопасности ООН проголосовал за размещение наблюдателей ООН в порту Ходейда в Йемене, 21 декабря передает агентство Associated Press.

Голосование Совбеза ООН в поддержку решения, одобренного сторонами конфликта на переговорах в Швеции, было принято единогласно.

Решение о вводе наблюдательной миссии ООН в Ходейду для контроля за соблюдением перемирия было принято 13 декабря на переговорах между хуситами и «правительственной коалицией».

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