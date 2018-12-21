Атомный авианосец ВМС США John C. Stennis зашел в Персидский залив

Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Группировка боевых кораблей, возглавляемая атомным авианосцем USS John C. Stennis, вошла в акваторию Персидского залива, сообщает 21 декабря агентство Associated Press.

Агентство утверждает, что группу сопровождали иранские корабли Корпуса стражей исламской революции, поднявшие в небо беспилотник и произведшие «тестовые запуски ракет».

По предварительным данным, авианосная группа останется в Персидском заливе на два месяца. Кроме того, ряд американских СМИ уже сообщил, что таким образом США демонстрируют Ирану свою силу.

Стоит отметить, что таких шагов США не предпринимали с сентября 2001 года, когда после терактов 11 сентября начали целый ряд военных операций в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США продолжает оказывать политическое и санкционное давление на Иран, обвиняя Тегеран в нарушениях обязательств по нераспространению ядерного оружия и требуя прекратить разработку баллистических ракет.

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