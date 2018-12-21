Reuters: Российский ракетный фрегат двигается в Азовское море

Феодосия, Крым, , 20:49 — REGNUM Российский военные фрегат с вертолетом на борту движется мимо берегов Крыма к Азовскому морю. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

По данным агентства, боевой корабль был замечен на расстоянии 1,5 морской мили от берега Крыма в районе Феодосии. При этом на борту фрегата замечен вертолет. Стоит отметить, что под описание очевидца подходят три ракетных сторожевых корабля проекта 11 356, которые находятся в составе Черноморского флота России — это «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович».

Все эти три судна несут на борту по одному вертолету Ка-27. Кроме того, каждый фрегат оснащен противокорабельными ракетами «Калибр-НК» и зенитно-ракетными установками «Штиль-1» и «Игла-1Э». При этом на «Адмирале Макарове», который вступил в строй в октябре этого года, имеются сверхзвуковые ракеты «Оникс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 декабря, утром президент Украины Петр Порошенко сообщил о переброске на самолетах украинских десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Черного морей.