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Reuters: Российский ракетный фрегат двигается в Азовское море

Политика

Ранее украинские власти заявили, что снова направит в Керченские пролив свои боевые корабли

Феодосия, Крым, 21 декабря 2018, 20:49 — REGNUM  Российский военные фрегат с вертолетом на борту движется мимо берегов Крыма к Азовскому морю. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

По данным агентства, боевой корабль был замечен на расстоянии 1,5 морской мили от берега Крыма в районе Феодосии. При этом на борту фрегата замечен вертолет. Стоит отметить, что под описание очевидца подходят три ракетных сторожевых корабля проекта 11 356, которые находятся в составе Черноморского флота России — это «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович».

Все эти три судна несут на борту по одному вертолету Ка-27. Кроме того, каждый фрегат оснащен противокорабельными ракетами «Калибр-НК» и зенитно-ракетными установками «Штиль-1» и «Игла-1Э». При этом на «Адмирале Макарове», который вступил в строй в октябре этого года, имеются сверхзвуковые ракеты «Оникс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 декабря, утром президент Украины Петр Порошенко сообщил о переброске на самолетах украинских десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Черного морей.

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Азовское море между Россией и Украиной
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