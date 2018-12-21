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«Дональд Трамп ломает все схемы» — депутат Госдумы РФ о ситуации в США

Политика

Юрий Афонин объяснил, что политика президента США может быть гибче той, которую ему предлагают Мэттис и компания

Москва, 21 декабря 2018, 18:10 — REGNUM  Стратегическая линия американских президентов и США не меняется, убежден депутат Госдумы РФ Юрий Афонин (КПРФ). Об этом он заявил 21 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Стратегическая линия американских президентов и США не меняется, — сказал Афонин. — Но Трамп как он выиграл выборы, неожиданно объявившись на первой позиции в стране, так и сейчас предлагает нетрадиционный сценарий развития событий. Я думаю, что и Мэттис и ряд других министров, которые согласились войти в его правительство думали, что они смогут своим консервативным присутствием на тех или иных постах влиять на Трампа. А у Трампа подходы совершенно неожиданные. Он исходит из интересов США и считает, что современная политика должна быть гибкой и его игра может быть намного дальше и серьезнее, чем в понимании Мэттиса и целого ряда представителей американского истеблишмента. Трамп ломает схемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, комментируя отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса, сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио заявил, что Мэттиса будет нелегко заменить.

«Это совершенно ясно показывает, что мы движемся к серии серьёзных ошибок в политике, которые поставят под угрозу нашу нацию, повредят наши альянсы и расширят возможности наших противников», — уверен Рубио.

Другой политик, сенатор-демократ Марк Уорнер признался, что его пугает отставка министра обороны.

«Это страшно, — написал Уорнер на своей странице в социальной сети Twitter. — Госсекретарь Мэттис был островком стабильности среди хаоса администрации Трампа».

Читайте ранее в этом сюжете: Потрясение и страх: сенаторы США отреагировали на отставку главы Пентагона

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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