На том же месте: массовое избиение пьяных десантников на Украине

Киев, , 11:22 — REGNUM Новое жестокое побоище с участием военнослужащих ВСУ, которые на сей раз схлестнулись парнями из села Новая Збурьевка на Херсонщине, вероятно, вовлекло не менее десяти человек — возможно, больше. Что известно о произошедшем, рассказывает в своем обзоре украинской прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Следствием установлено, что двое контрактников-десантников из отделения, которое охраняло полевой склад боеприпасов и стрелкового оружия, не имея на то разрешения начальства, среди ночи отправились в село в поисках развлечений. Придя на место, десантники напились, пошли на дискотеку, где и вступили в перепалку с местными, которые вывели военнослужащих за дверь по очереди и жестоко избили.

Массовое избиение пьяных десантников привело к тому, что один из них достал складной нож и ранил местного парня в легкое. На этом побоище завершилось, большинство его участников разбежались, на земле остались лежать тот самый раненый местный и десантники с закрытыми черепно-мозговыми травмами и множественными ушибами. В больнице раненого удачно прооперировали.

Военный прокурор Херсонского гарнизона Юрий Гром отмечает, что недавно все в той же Новой Збурьевке после конфликта в кафе целая группа контрактников с того же склада устроила избиение сельчан:

«Тогда установить всех причастных к расправе тоже было нелегко: на контакт не шли ни военнослужащие, ни гражданские. Но со временем виновных из числа охраны склада установили. Один из них осужден, еще двое — ждут вынесения приговоров. Сейчас ситуация похожа: нападавшие разбежались и давать показания не намерены. Опять придется их разыскивать».

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