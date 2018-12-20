Пограничники и контрразведчики Украины задерживают венгров Закарпатья

Станислав Стремидловский, , 16:22 — REGNUM

Украинцы стали свидетелями настоящей исторического события, передает «Перший житомирський інформаційний» (Житомир), ведь впервые за сотни лет Украина и верующие получили «Автокефальную поместную Православную Церковь», а архиереи избрали нового главу — митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Объединительный собор прошел 15 декабря в Киеве. В этот знаменательный день жители из разных областей Украины приехали в Киев, чтобы стать свидетелями исторического события. Присоединились к молитве за «автокефальную украинскую церковь» и жители Житомирщины. После проведения собора и избрание предстоятеля председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич отметил: «Сегодня исторический день — создание автокефальной Поместной Православной Церкви Украины. Поздравляю всех верующих с нашей духовной независимостью. Я считаю, что первым событием стало крещение Киевской Руси, вторым — провозглашение независимости Украины и третьим — создание автокефальной Поместной Православной Церкви и избрание митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Очень важно, что это поддерживают жители всей Украины, в том числе нашей области. Я поздравляю всех жителей Житомирщины с этим историческим событием. Возможно, кто-то сейчас недооценивает то, что произошло. Но пройдут годы, и мы будем вспоминать это событие. Люди, которые были здесь, присутствуют, смогут своим потомкам рассказывать о том».

Сейчас в Черновицкой области есть около 430 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата и 170 приходов Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщают BukNews (Черновцы). Сергей Бухаров, главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой областной государственной администрации, рассказал, что с начала «Революции Достоинства» четыре церкви на Буковине изменили каноническую принадлежность с УПЦ МП на УПЦ КП. Это приходы в Выжницком районе и одна в Кицманском. «Сейчас только одна община в нашей области изъявила желание перейти к Поместной Церкви, — заявил Бухаров. — Кроме того, еще есть инициативные группы. Переходить общины могут уже сейчас. Однако регистрация устава Поместной Церкви состоится после официального получения украинской Церковью томоса и регистрации ее нового устава в министерстве культуры». Позже выяснилось, что жители села Шишковцы Кицманского района вместе со священником на собрании решили перейти из УПЦ МП в Православную церковь на Украине (ПЦнУ).

Тернопольскую область посетили президент Украины Пётр Порошенко и патриарх УПЦ КП Филарет, информирует «За Збручем» (Тернополь). Филарет прибыл 18 декабря, это его первая поездка после собрания собора и провозглашения «Единой поместной православной церкви в Украине». Что касается Порошенко, то он вместе с верующими молился в церкви Воздвижения Честного Креста за единение украинских христианских конфессий. «15 декабря — это знаменательный день, который навсегда останется в истории независимой Украины, ведь в этот день родилась автокефальная поместная Православная церковь Украины. А произошло это, потому что мы верили, что Господь пошлет нам независимую церковь», — отметил президент.

Митрополит Волынский и Луцкий УПЦ КП Михаил (Зинкевич) рассказал, почему снял свою кандидатуру из числа тех, кто мог стать предстоятелем «Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины», пишет «ВолиньPost» (Луцк). По словам владыки Михаила, были горячие дискуссии между ним и патриархом Филаретом. Ведь последний еще до начала собора признал, что митрополит Михаил может победить в голосовании на должность предстоятеля. По словам Михаила, объединительный собор долго не мог начаться. Ему должна была предшествовать процедура роспуска УПЦ КП. Впрочем, этого могло и не произойти, а следовательно, не состоялся бы и объединительный собор из-за того, что во вступительной речи Филарет сказал, что КП не может пойти на собор потому, что кандидатура Епифания может проиграть. Зато выиграть может митрополит Михаил. К тому же накануне принятия такого решении был разговор Михаила с президентом Украины. «Это было сказано публично, нас было 120 делегатов в зале, — пояснил владыка. — После этого были горячие дискуссии между мной и Филаретом. В результате чего, не договорившись ни о чём, часть делегатов покинула Теплую Софию и пошла в Великую Софию вместе со мной. Практически мы стояли на грани самороспуска. Я пошел и рассказал, что меня шантажируют, чтобы я не выдвигал свою кандидатуру. А это недемократично и нечестно. Реакция и МП, и автокефальной церкви (Украинской автокефальной православной церкви — ИА REGNUM ) была такова, что они хотели покинуть собор. Я тогда не снимал своей кандидатуры, считал, что это нечестно. Мне не предъявили никаких обвинений, ничего мне не мешало стать предстоятелем. Тогда была дилемма: либо я стою на своем и иду до конца, тогда вторая часть может покинуть собор (те, кто поддерживал Филарета). Тогда снова разделение, вновь несколько православных церквей, обвинения Вселенского патриарха, снова российское торжество. Стоял вопрос: или я и мое эго, или Украина. Я принял решение: Украина превыше всего».

Закарпатские венгры обратились к Порошенко и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по поводу обысков на границе, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). В обращении за подписями председателя «Общества венгерской культуры Закарпатья» В.И. Брензовича и председателя Демократического союза венгров Украины Л.Л. Зубанич говорится следующее: «К нам поступают обращения активистов и членов наших организаций, в частности депутатов местных советов, а также лиц, которые стали бенефициарами программ экономической и социальной поддержки, осуществляемых с участием или под эгидой наших обществ, на чрезмерное и зачастую неправомерное «внимание», которое к ним проявляют органы власти Украины. Речь идет о том, что во время пересечения государственной границы вышеприведенные должностные лица и члены организаций на длительное время (в отдельных случаях в течение 6−8 часов) задерживаются должностными лицами Государственной пограничной службы Украины, которые совместно с должностными лицами Службы безопасности Украины осуществляют углубленный досмотр вещей, автотранспорта и личный обыск, а также ведут собеседование в форме допроса, во время которых пытаются узнать сведения, которые относятся к сфере персональных данных, экономической, политической и общественной деятельности задержанных лиц. Эти меры даже по требованию задержанных граждан документально не оформляются, должностные лица не представляются, не предъявляют своих служебные удостоверения. На вопрос задержанных лиц о том, на основании чего и почему именно к ним применяются такие меры, как правило, предоставляется ответ, что это осуществляется в соответствии с указанием руководства и поэтому именно к ним, потому что они указаны в определенном списке. Примечательно, что эти действия происходят в отношении лиц, персональные данные которых размещены на информационном ресурсе «Миротворец», что дает основания предполагать причастность органов власти Украины к противоправному разглашение таких сведений через этот сайт. Учитывая, что такие действия производят в основном к гражданам Украины венгерской национальности, это дает основания считать в них также проявление нетерпимости и нетолерантности, попыток запугивания, а также негативного различия — дискриминации по этнонациональному признаку».

Польская пограничная служба сообщила о закрытии пешеходного пункта пропуска «Долгобичув-Угринов», сообщает Zaxid.net (Львов). В официальном заявлении польских пограничников, опубликованном 18 декабря, указано, что пешеходный переход на этом пункте пропуска будет действовать только до конца этого года. Львовские пограничники пока не получали официальных документов о закрытии пешеходного перехода в Угринове. Отметим, что открытый в 2014 году пункт пропуска «Угринов-Долгобичув» был предназначен исключительно для пересечения границы автомобильным транспортом. Однако через год после открытия, летом 2015 года, там на полгода обустроили пеший переход.

Штаб Вооруженных сил Украины в Виннице посетила делегация турецких военных, передает «Реал» (Винница). Состоялась встреча представителей командования Воздушных сил ВСУ с делегацией Воздушных сил ВС Турецкой Республики. Украинскую делегацию возглавил начальник радиотехнических войск командования ВСУ генерал-майор Сергей Вишневский. Стороны обменялись опытом в рамках программы НАТО/ASDE, обсудили вопросы совершенствования (модернизации) системы управления войсками (силами) и определили направления дальнейшего сотрудничества с компанией ASELSAN CO. Кроме того, представители иностранной делегации ознакомились с отдельными вопросами работы командного центра ВС ВСУ, а также с особенностями работы на командном пункте одной из радиотехнических бригад.

Вопрос включения Николаевского судостроительного завода «Океан» в оборонно-промышленный комплекс Украины может быть решен до конца этого года, информируют «НикВести» (Николаев). Об этом заявил почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына. «Мы с Игорем Волошиным имеем договоренность с главой «Укроборонпрома», — сказал Капацына. — Постараемся до Нового года, но, во всяком случае, есть договоренность, что в ближайшее время. Нам в этом плане помогает Алексей Савченко, губернатор. Мы ведем переговоры. Есть полное понимание о включении «Океана» в оборонно-промышленный комплекс. Мы это сделаем после того, как мы сделаем некие структурные преобразования, и будет четкое понимание плана развития завода. Есть целый ряд организационных моментов. Я вам открою один, это открытие режима секретного органа, потому что любой оборонный заказ — это закрытая тематика. Это организация допуска людей к секретной работе. Это масса организационных вопросов. Мы это будем делать максимально быстро. Я глубоко убежден, что «Океан» должен стать составной частью военно-промышленного комплекса Украины. Заводов, которые режут, гнут, варят лист толщиной 120 миллиметров (12 сантиметров), на Украине больше нет. Если мы украинцы и патриоты, мы должны всё сделать для того, чтобы завод работал в том числе и на оборону».

В Голопристанском районе Херсонщины ширятся толки об очередном побоище между военнослужащими ВСУ и молодежью из села Новая Збурьевка с кровопролитными последствиями, пишут «Херсонцы» (Херсон). По самым скромным прикидкам, в нём участвовало не менее десятка человек! Как установило следствие, двое контрактников отделения десантной бригады, охранявшего полевой склад боеприпасов и стрелкового оружия, в период военного положения и без разрешения начальника склада ночью отправились в село «веселиться». Там они напились, отправились на дискотеку в частном клубе и повздорили со здешними парнями. Десантников те по очереди выводили из клуба и жестоко избивали толпой. Один из военнослужащих в ответ складным ножом ранил обидчика в легкое, после чего большинство участников драки разбежались, а десантники, с закрытыми черепно-мозговыми травмами и множественными ушибами, и раненый ножом юноша остались лежать на земле. Всех троих забрали в больницу, где сельчанина уже прооперировали — его жизнь вне опасности. «Несколько месяцев назад в той же Новой Збурьевке после конфликта в кафе целая группа контрактников с того же склада устроила избиение сельчан, — комментирует военный прокурор Херсонского гарнизона Юрий Гром. — Тогда установить всех причастных к расправе тоже было нелегко: на контакт не шли ни военнослужащие, ни гражданские. Но со временем виновных из числа охраны склада установили. Один из них осужден, еще двое — ждут вынесения приговоров. Сейчас ситуация похожа: нападавшие разбежались и давать показания не намерены. Опять придется их разыскивать».