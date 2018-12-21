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Военные Израиля обстреляли машину с палестинцами на Западном берегу

Политика

Погиб 17-летний пассажир автомобиля

Рамалла , 21 декабря 2018, 17:39 — REGNUM  Израильские военные открыли огонь по автомобилю с палестинцами на КПП на Западном берегу, погиб 17-летний пассажир автомобиля, 21 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению военных, водитель машины не подчинился требованию об остановке, после чего военные открыли огонь.

Водитель автомобиля, выживший после обстрела, заявляет, что разворачивался по требованию солдата на посту, однако по нему все равно открыли огонь.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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