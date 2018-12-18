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Полиция Израиля арестовала 130 палестинцев на Западном берегу

Политика

«Это просто вопрос времени, когда мы найдем этого убийцу»

Рамалла , 18 декабря 2018, 23:14 — REGNUM  Около 130 человек задержаны полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан, 18 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению полиции, аресты проводятся в рамках расследования убийства двоих солдат у поселения Гиват-Ассаф на прошлой неделе.

«Это просто вопрос времени, когда мы найдем этого убийцу», — прокомментировал аресты премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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