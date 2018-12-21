США никуда не уходят – эксперт о словах Трампа про вывод войск США из Сирии

Москва, , 18:06 — REGNUM Никто не верит в то, что американцы уйдут из Сирии, полагает турецкий эксперт, журналист Фуад Аббасов. Об этом он заявил 21 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Никуда американцы не уходят, — сказал Аббасов. — Никто не верит тому, что американцы уйдут. Они как вели двойные игры, так и продолжают вести. Они нам (Турции — прим. ИА REGNUM ) и раньше обещали, когда мы начинали там операции против боевиков, что они оттуда уйдут, и сегодня обещают. Может быть, это предвыборная кампания [президента США Дональда] Трампа [который хочет показать, что] он выполняет свои предвыборные обещания. Это вовсе не означает, что из Сирии уйдут американские вооруженные силы. Сухопутные силы, может быть, и уйдут, но их будут заменять курдские боевики, которых они обучали».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одним из результатов объявленного Трампом вывода войск США из Сирии стала отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса, который заявил о намерении покинуть свой пост к концу февраля 2019 года.

Сообщается, что в своем письме, адресованном американскому президенту Дональду Трампу, Мэттис пишет, что Трамп «имеет право назначить того министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с его собственными».

Одной из вероятных причин отставки эксперты называют решение Трампа вывести войска из Сирии, а также продолжить сокращение военного контингента США в Афганистане.

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