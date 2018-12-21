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Ирак сможет покупать электроэнергию у Ирана еще 90 дней

Политика

Вашингтон продлил срок действия документа, исключающего Багдад из стран, которым запрещено торговать с исламской республикой

Багдад, 21 декабря 2018, 14:18 — REGNUM  Власти США разрешили Ираку в течение 90 дней закупать электроэнергию у Ирана, сообщает американское агентство Associated Press.

Об этом 21 декабря заявили в Государственном департаменте США. Первоначально документ, благодаря которому введение против Ирана санкций не касалось Ирака, а также ряд других стран, выдавался Багдаду на 45 дней, тем не менее американские власти приняли решение продлить его до 90 дней.

Напомним, президент США Дональд Трамп вышел в мае из ядерной сделки с Ираном, а также вернул санкции против Тегерана. В ноябре Вашингтон ввел второй раунд санкций против исламской республики, который, в частности, включил в себя запрет на импорт нефти и газа. Исключение было сделано для нескольких стран, в том числе Китая, Индии и Японии.

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Противостояние Ирана и США
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