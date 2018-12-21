После убийства Хашогги Эр-Рияд создаст орган, надзирающий за спецслужбами

Эр-Рияд, , 10:29 — REGNUM После убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги Саудовская Аравия создаст специальные ведомства для надзора за работой своих спецслужб, заявили 20 декабря власти королевства, сообщает французское издание Le Figaro.

Комитет, возглавляемый наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, одобрил создание трех управлений, которые будут осуществлять надзор за тем, чтобы деятельность спецслужб страны соответствовала политике страны в области национальной безопасности, а также международному праву, в частности, в области прав человека.

Напомним, оппозиционный официальному Эр-Рияду Хашогги исчез 2 октября, когда он посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. На исчезновение журналиста указала его невеста, после чего судьбой журналиста заинтересовались власти Турции.

Официальный Эр-Рияд на протяжении долгого времени отвергал возможность смерти Хашогги, но впоследствии был вынужден признать, что журналист убит. Ответственность возложили на сотрудников спецслужб страны, которые действовали по собственной инициативе.