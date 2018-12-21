Послу Индонезии в Пекине поручено разузнать о ситуации в уйгурской общине

Джакарта, , 08:52 — REGNUM МИД Индонезии поручил послу Индонезии в Пекине найти информацию о реальной ситуации в уйгурской мусульманской общине, которая находится в провинции Синьцзян (Китай), сообщает Sindonews.

«Мы просим нашего посла в Пекине найти больше информации о реальной ситуации в уйгурской общине», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Армананта Нассир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители МИД Индонезии встретились с послом Китая, чтобы обсудить вопрос о предполагаемых нарушениях прав человека в отношении мусульман-уйгуров в китайской провинции. Индонезия обеспокоена положением уйгурских мусульман, а также позицией правительства Китая в этом вопросе.

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