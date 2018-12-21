Потрясение и страх: сенаторы США отреагировали на отставку главы Пентагона

Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Скорую отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Сенате США восприняли неоднозначно. Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио считает, что Мэттиса будет нелегко заменить.

«Это совершенно ясно показывает, что мы движемся к серии серьёзных ошибок в политике, которые поставят под угрозу нашу нацию, повредят наши альянсы и расширят возможности наших противников», — уверен Рубио.

https://twitter.com/marcorubio/status/1075895147454439424

Сенатор-демократ Марк Уорнер признался, что его пугает отставка министра обороны.

«Это страшно, — написал Уорнер на своей странице в социальной сети Twitter. — Госсекретарь Мэттис был островком стабильности среди хаоса администрации Трампа».

Сенатор считает, что национальная оборона слишком важна, чтобы подвергаться капризам президента, сообщает CNN.

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Сенатор Том Карпер увидел за таким решением «безрассудство повестки дня президента Трампа».

При этом один из ключевых советников президента США Дональда Трампа Стивен Миллер полагает, что реакция на планируемую отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса как со стороны сенаторов и политиков, так и со стороны многих СМИ является слишком эмоциональной, даже чрезмерно.

«Во многих случаях те же СМИ и политики, которые сейчас истерично реагируют на отставку Джеймса Мэттиса, приветствовали начало нашей страной войны в Ираке, которая обернулась полной катастрофой», — приводит СNN слова Миллера.

Как сообщало ИА REGNUM, о скорой отставке (в конце февраля 2019 года) главы Пентагона Джеймса Мэттиса накануне, 20 декабря, в своём Twitter сообщил президент США Дональд Трамп, отметив, что за время работы Мэттиса на этом посту Вашингтон достиг огромного прогресса.

Также было опубликовано и письмо Мэттиса, адресованное глава Белого дома, в котором он отметил, что Трамп «имеет право назначить того министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими». Эксперты связывают отставку Мэттиса с решением американского лидера вывести войска из Сирии, а также продолжить сокращение военного контингента США в Афганистане.