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МИД КНР: Партнерство России и Китая способствует мировому равновесию

Политика

Сотрудничество благоприятно сказывается и на глобальном и на региональном равновесии

МИД КНР: Партнерство России и Китая способствует мировому равновесию
Иллюстрация: Mil.ru
Флаги России и Китая

Москва, 21 декабря 2018, 05:57 — REGNUM  Партнерские отношения между Россией и Китаем способствуют укреплению мира и поддержанию глобального баланса, заявил замглавы МИД КНР Кун Сюанью на встрече с директором департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексеем Овчинниковым.

По его словам, продуктивное сотрудничество между странами благоприятно сказывается на глобальном и региональном равновесии, а также обеспечивает стабильность в мире. Китайский дипломат подчеркнул, что между Россией и Китаем сформировался консенсус, позволяющий развивать стратегическое сотрудничество между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что позитивно оценивает партнерство РФ и Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин доволен отношениями России и Китая

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Российско-китайские отношения
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