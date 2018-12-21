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Пекин прокомментировал обвинения Вашингтона в кибератаках

Политика

Никогда ничем таким Китай не занимался

Пекин прокомментировал обвинения Вашингтона в кибератаках
Кибератака

Пекин, 21 декабря 2018, 05:54 — REGNUM  Обвинения из Вашингтона в якобы предпринимаемых кибератаках со стороны Пекина несостоятельны, заявило китайское министерство иностранных дел, сообщает Reuters.

По словам представителей китайского внешнеполитического ведомства, Китай не занимался и не занимается хакерскими атаками. В свою очередь Пекин потребовал у Соединенных Штатов оправдать китайских граждан Чжу Хуа и Чжан Цзяньго, якобы работавших на китайские спецслужбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря американский минюст обвинил Пекин в кибератаках на агентство NASA, министерство энергетики и американские ВМС. Якобы хакеские атаки провели члены группы Apt10 по наущению правительства и спецслужб Китая.

Отметим, что эти обвинения поддержали Австралия, Новая Зеландия и Великобритания.

Читайте ранее в этом сюжете: США обвинили Китай в хакерских атаках на энергетику, ВМС и НАСА

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