Москва – Еревану: Диалог ведётся не с правительством, а государством

Ереван, , 00:15 — REGNUM Говоря об Армении, мы имеем в виду государство. Об этом порталу 168․am заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

19 декабря Никол Пашинян заявил, что новые власти Армении не обсуждали с Россией вопрос об отсутствии иностранных военных в биолабораториях на территории Армении. «Наше правительство этого вопроса не обсуждало», — сказал он.

Таким образом Пашинян отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова, который заявил, что Москва и Ереван обсуждают подписание договора, который гарантирует отсутствие иностранных военных на территории биолабораторий в Армении.

По словам Захаровой, Армения стратегический партнер России. Она отметила, что когда Россия говорит об отношениях с Арменией, о каком-либо договоре или явлении, Москва имеет в виду государство Армения, вне зависимости от внутриполитической ситуации.

«Мы имеем дело с государством Армения», — отметила она.

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