Совфед обсудит кандидатуру Ткачева на пост замгенпрокурора РФ

Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, Совфед обсудит кандидатуру Игоря Ткачева на пост заместителя Генерального прокурора РФ, сообщает ИА REGNUM. Ткачев является прокурором Курганской области.

Он также занимал должности начальника отдела по расследованию преступлений в сфере межнациональных отношений управления Генпрокуратуры РФ по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности и межнациональных отношений на Северном Кавказе, начальника отдела по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности ГУ Генпрокуратуры в Южном федеральном округе. Также он работал на посту прокурора Дагестана, прокурора Оренбургской области.

По некоторым данным, Ткачев в качестве замгенпрокурора курировать деятельность управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Согласно Конституции РФ, назначение Генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.

Ранее Совфед одобрил отставку заместителей Генпрокурора РФ Ивана Семчишина и Александра Гуцана.