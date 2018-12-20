Кадыров о строительстве аэропорта: поддержка Путина имеет огромное значение

Грозный, , 18:01 — REGNUM Необходимость в новом аэропорте в Чечне давно назрела. И поддержка Владимира Путина в вопросе его строительства имеет огромное значение. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ответ президента РФ на вопрос журналиста ЧГТРК «Грозный» о помощи в строительстве новой аэрогавани.

По словам Кадырова, аэропорт в Грозном был восстановлен по временной схеме, что «имело огромное значение на начальном этапе возрождения экономики и социальной сферы Чечни». В настоящее время «настало время создать крупный аэровокзальный комплекс, способный принимать самолеты любого класса, обрабатывать большие объемы грузов», отметил глава региона.

«Поддержка Владимира Владимировича будет иметь огромное значение для создания крупного авиаузла на юге России», — заявил чеченский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист телекомпании «Грозный» попросил его помочь в реализации проекта строительства нового аэропорта в столице Чечни. Путин пообещал, что выслушает все просьбы главы региона Рамзана Кадырова и окажет необходимую помощь.