Зимбабве — против преследования жены экс-президента Мугабе со стороны ЮАР

Хараре, , 18:31 — REGNUM Правительство Зимбабве не намерено выдавать правосудию Южноафриканской республики Грейс Мугабе, жену бывшего президента Роберта Мугабе, 20 декабря передает агентство Associated Press.

По словам представителя Министерства информации Зимбабве Энерджи Мутоди, правительство также выражает протест против преследования жены бывшего лидера африканской страны со стороны ЮАР.

Согласно заявлению Мутоди, свергнутый президент Мугабе все равно остается основателем страны и «преследование его ближайших родственников не отвечает интересам Зимбабве».

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