Четверг, 20 Декабря 2018 года
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Зюганов назвал пенсионную реформу стратегической ошибкой Путина

Политика

По итогам пресс-конференции

Москва, 20 декабря 2018, 16:30 — REGNUM  Тема, связанная с пенсионной реформой — это вопрос, который будет кровоточить на протяжении десятилетий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Прозвучал вопрос о пенсиях, правда после того, как два с половиной часа шла пресс-конференция. Это самый больной вопрос, который будет кровоточить на протяжении ближайших десятилетий. Это стратегическая ошибка президента Владимира Путина и его команды, что он поддался на уговоры того же (главы Счетной палаты и экс-министра финансов) Алексея Кудрина. Это в кудринской программе вопросом номер один была пенсионная реформа и ограбление граждан страны», — заявил Зюганов.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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