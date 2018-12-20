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Зюганов: Путину лакируют финансовую обстановку

Политика

«Владеет обстановкой»

Москва, 20 декабря 2018, 16:19 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил уверенность президента РФ Владимира Путина в вопросах внешней политики и указал на недоработки при комментариях экономической ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

«Держался довольно уверенно, владеет обстановкой, преимущественно очень лаконично и грамотно отвечает на вопросы, связанные с международной политикой. Что касается финансово-экономической ситуации, мне думается, что службы, которые ему дают показатели и характеристики, приукрашивают и лакируют финансовую обстановку», — сказал Зюганов, комментируя пресс-конференцию.

На цифры и данные также обратил внимание один из журналистов в ходе пресс-конференции.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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