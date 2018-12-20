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Мусульмане Индонезии призвали ООН помочь китайским уйгурам

Политика

По мнению активистов, ООН и правозащитные исламские организации несут ответственность за страдания уйгуров

Мусульмане Индонезии призвали ООН помочь китайским уйгурам
Gusjer
Уйгуры

Джакарта, 20 декабря 2018, 16:16 — REGNUM  Мусульманские правозащитники Индонезии призвали ООН встать на защиту уйгуров Китая, сообщает 20 декабря Anadolu Ajansi.

По мнению активистов, ООН и правозащитные исламские организации несут ответственность за страдания уйгуров, поэтому их долг предпринять какие-либо шаги в данном направлении.

Напомним, в Уйгурском автономном регионе Китая проживает порядка 10 млн уйгуров-мусульман, чьи религиозные особенности являются благоприятной средой для сепаратистских настроений.

Данный факт приводит к регулярным акциям протеста, активно освещаемым СМИ.

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Внешняя политика Индонезии
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