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В Госдуме назвали противников курса на социальную справедливость

Политика

Нужен новый социализм

Москва, 20 декабря 2018, 14:49 — REGNUM  Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов согласен с позицией президента РФ Владимира Путина в том, что реставрация социализма в коммунистическом понимании невозможна, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. Депутат Госдумы указал, кто мешает стране взять курс на социальную справедливость.

«Согласен с президентом в том, что реставрация социализма в его советском, коммунистическом понимании невозможна. Нам нужен новый социализм, при котором развитие конкурентной экономики, бизнеса, частной собственности служит в первую очередь интересам народа и социальным приоритетам государства», — отметил Миронов.

Он указал на то, что, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, Путин обозначил некоторые из таких приоритетов: справедливое распределение ресурсов, борьба с бедностью и неравенством, доступность здравоохранения и образования.

«К сожалению, многие решения нашего правительства, прежде всего финансово-экономического блока, на практике сбивают страну с курса на социальную справедливость. Именно по этой причине наша фракция разработала и внесла в Государственную думу системный законопроект «О народосбережении», где мы предлагаем законодательно закрепить не только социальные цели в работе правительства и губернаторов, но и механизм ответственности за их невыполнение», — добавил Миронов.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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