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Иран обвинил США и Израиль в высылке своих дипломатов из Албании

Политика

Албания стала непреднамеренной жертвой Вашингтона

Тегеран, 20 декабря 2018, 14:37 — REGNUM  Власти Ирана возложили ответственность за высылку двух дипломатов из Албании на США и Израиль, заявили 20 декабря в МИД исламской республики, сообщает американское агентство Associated Press.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Бахрам Гасеми, который подчеркнул, что Вашингтон и Тель-Авив работают на уничтожение отношений между Тегераном и странами Европы.

«Албания стала непреднамеренной жертвой США, Израиля и ряда террористических группировок», — отметил дипломат.

Напомним, ранее два иранских дипломата были объявлены албанскими властями персонами нон грата. Их высылку из страны власти страны связали с опасностью, которую они представляют для государства. В свою очередь, официальные лица США поддержали шаг Албании.

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Противостояние Ирана и США
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