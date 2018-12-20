Иран обвинил США и Израиль в высылке своих дипломатов из Албании

Тегеран, , 14:37 — REGNUM Власти Ирана возложили ответственность за высылку двух дипломатов из Албании на США и Израиль, заявили 20 декабря в МИД исламской республики, сообщает американское агентство Associated Press.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Бахрам Гасеми, который подчеркнул, что Вашингтон и Тель-Авив работают на уничтожение отношений между Тегераном и странами Европы.

«Албания стала непреднамеренной жертвой США, Израиля и ряда террористических группировок», — отметил дипломат.

Напомним, ранее два иранских дипломата были объявлены албанскими властями персонами нон грата. Их высылку из страны власти страны связали с опасностью, которую они представляют для государства. В свою очередь, официальные лица США поддержали шаг Албании.