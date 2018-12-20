Четверг, 20 Декабря 2018 года
15:52:11 МСК

Людям не понравилось: Путин о ситуации во Франции

Политика

Но оценивать действия французских властей некорректно

Людям не понравилось: Путин о ситуации во Франции
Жёлтый жилет. Париж. 2018

Москва, 20 декабря 2018, 14:22 — REGNUM  События во Франции связаны с повышением цен на горючее, но они послужили триггером и спусковым механизмом, и выплеснулось недовольство общества в целом. Причем это коренные французы, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Но оценивать действия французских властей совершенно некорректно», — подчеркнул президент и добавил, что французское правительство пошло сознательно на повышение цен на бензин и сделало это для того, чтобы перераспределить ресурсы граждан на решение других вопросов в сфере энергетической политики.

«Власти Франции захотели направить эти деньги на развитие альтернативных видов энергетики. Это людям не понравилось», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, проходит ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы рекордное количество журналистов — 1702.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пресс-конференция Владимира Путина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить