Людям не понравилось: Путин о ситуации во Франции

Москва, , 14:22 — REGNUM События во Франции связаны с повышением цен на горючее, но они послужили триггером и спусковым механизмом, и выплеснулось недовольство общества в целом. Причем это коренные французы, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Но оценивать действия французских властей совершенно некорректно», — подчеркнул президент и добавил, что французское правительство пошло сознательно на повышение цен на бензин и сделало это для того, чтобы перераспределить ресурсы граждан на решение других вопросов в сфере энергетической политики.

«Власти Франции захотели направить эти деньги на развитие альтернативных видов энергетики. Это людям не понравилось», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, проходит ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы рекордное количество журналистов — 1702.