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Работает нормально: Путин о губернаторе Смоленской области

Политика

Глава государства привел Алексея Островского как пример губернатора – представителя оппозиции

Работает нормально: Путин о губернаторе Смоленской области
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Алексей Островский

Москва, 20 декабря 2018, 14:16 — REGNUM  Работает нормально — так оценил президент РФ Владимир Путин работу губернатора Смоленской области Алексея Островского, отвечая на вопрос о губернаторах — представителей оппозиционных партий на пресс-конференции 20 декабря.

«Представитель ЛДПР уже несколько лет возглавляет Смоленскую область. В других регионах представители КПРФ есть. Ну и что? Они работают нормально», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста из Хакассии.

Глава государства также отметил, что не видит повода для каких-то волнений на счет выстраивания работы в регионах, куда в исполнительные органы власти пришли представители оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-конференция Владимира Путина проходит 20 декабря, на нее аккредитованы более 1700 журналистов — представителей иностранных, федеральных и региональных изданий.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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