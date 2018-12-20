Путин: Порошенко поднимает свой рейтинг за счёт интересов своей страны

Москва, , 13:02 — REGNUM Украинские руководители повышают свои рейтинги за счёт интересов страны. Об этом на большой итоговой пресс-конференции 20 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Провокации всегда плохи, они рассчитаны на обострение ситуации. Зачем это нужно нашим украинским партнёрам? Понятно, там выборы, нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Это плохо. В конечном итоге это всё во вред интересов своего народа и своего государства», — отметил российский президент.

По словам Путина, с точки зрения повышения рейтинга, может быть, украинская провокация в Керченском проливе удалась, поскольку позиции Порошенко после этого переместились с пятой строчки на вторую-третью, однако всё это происходит за счёт интересов страны, поэтому данная практика губительна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМС Украины, безусловно, является провокацией.

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