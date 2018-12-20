Путин отметил растущую тенденцию недооценивать вероятность ядерной войны

Москва, , 12:59 — REGNUM В настоящее время имеет место быть и даже нарастает тенденция недооценки возможности ядерной войны. Об этом в ходе сегодняшней большой пресс-конференции в Москве заявил президента РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу «успокоить тех, кто ей боится».

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Глава государства выразил сожаление по поводу такого положения вещей.

«Как-то эта вся опасность подобного развития мира затушёвывается, уходит. Это кажется невозможным или чем-то не таким важным, — сказал глава государства. — Между тем, если что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может и планеты. Вопросы серьёзные».

По словам Путина, сейчас мы наблюдаем систему сдерживания гонки вооружений, выход США из многих договорённостей.

«Мы вынуждены были — вынуждены! — ответить созданием новых систем вооружений по преодолению ПРО. Говорят, что мы получили преимущество. Да, это правда! Они потом тоже будут и у других великих держав (эти вооружения — прим. ИА REGNUM )», — заявил Путин.

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Президент подчеркнул, что Россия лишь поддерживает паритет.

«Если появятся ракеты в Европе, что нам делать? Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем», — указал Путин.

Напомним, сегодня, 20 декабря, президент РФ Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции отвечает на вопросы журналистов. Предстоящее мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных на неё представителей СМИ — более 1,7 тысячи.