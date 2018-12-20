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Те, кто послали ВМС Украины, ожидали, что моряки погибнут — Путин

Политика

Нынешний президент Украины повысил свой рейтинг за счет интересов своей страны

Москва, 20 декабря 2018, 12:53 — REGNUM  Инцидент в Керченском проливе — это провокация по отношению к России со стороны Украины, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Эта провокация была рассчитана на обострение ситуации. Зачем нашим украинским партнерам такое развитие событий», — риторически поинтересовался Путин.

Президент заявил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко повысил свой рейтинг за счет интересов своей страны.

Кроме того, Путин предположил, что «те, кто послали украинских моряков в Керченский пролив, ожидали, что эти моряки погибнут».

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Пресс-конференция Владимира Путина
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