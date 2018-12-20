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Французский политик Тьерри Мариани посетил с делегацией Дамаск

Политика

Французские предприниматели хотят возобновить культурное и экономическое сотрудничество с Сирией

Французский политик Тьерри Мариани посетил с делегацией Дамаск
ФРД
Тьерри Мариани

Дамаск, 20 декабря 2018, 11:03 — REGNUM  Французский политик, депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани возглавил делегацию, посетившую столицу Сирии Дамаск и проведшую переговоры с представителями сирийских властей. Об этом сообщает агентство Prensa Latina 20 декабря.

На встрече с руководством Торговой палаты Дамаска и сирийскими бизнесменами Мариани подчеркнул, что большинство граждан Франции выступает за нормализацию отношений с Сирией. Он призвал к созданию совместной группы для возобновления экономического и культурного сотрудничества.

Председатель Торговой палаты Гассан аль-Калаа заявил, что официальная Франция должна изменить свою позицию по отношению к Сирии и подчеркнул конструктивную роль французских предпринимателей, продвигающих сотрудничество.

Секретарь палаты Мохамад Хамшу отметил, что несколько французских компаний хотят инвестировать в проекты в Сирии. Французское правительство должно сильно постараться, чтобы внести свой вклад в восстановление отношений и приложить руку к отмене западных санкций.

Тьерри Мариани, ранее неоднократно посещавший Крым, известен своими пророссийскими взглядами. Он убежденный сторонник отмены санкций против России и, кроме того, женат на уроженке Екатеринбурга.

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Мирное урегулирование в Сирии
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